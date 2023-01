Highlights Reggio Emilia-Olimpia Milano 73-68, Serie A1 2022 basket (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 47

Reggio Emilia vince a sorpresa contro l’Olimpia Milano, che torna allo stesso numero di vittorie e sconfitte di Bologna, caduta in trasferta con Brindisi. I padroni di casa battono 73-68 la squadra di Messina nel più classico dei testa coda. Top scorer dell’incontro Davies con 22 punti e 5 rimbalzi e 3 assist che non bastano a Milano per evitare la quarta sconfitta stagionale. Miglior marcatore di Reggio Olisevicius con 14 punti.