La Virtus Segafredo Bologna torna alla vittoria nella trentaduesima giornata dell’Eurolega 2024/2025. Gli uomini di Dusko Ivanovic hanno dominato in casa dell’Alba Berlino, imponendosi con un nettissimo. Gli emiliani tornano così a vincere in Europa dopo nove sconfitte consecutive, in quella che comunque era una sfida con l’unico obiettivo di evitare l’ultimo posto in classifica. Una prestazione comunque molto convincente da parte della Virtus, che spera così di ritrovare fiducia in vista del finale di regular season in campionato e i successivi playoff.

La vittoria di stasera “vendica” anche la sconfitta patita all’andata, quando Berlino sbancò Bologna all’overtime con il punteggio di 88-90. Si tratta anche di una grande reazione d’orgoglio, a poche ore dalla pesantissima sconfitta patita in casa della Stella Rossa con un -36 che aveva fatto davvero molto male a tutto l’ambiente bolognese. Adesso il programma dell’Eurolega vedrà settimana prossima l’atteso derby tra Virtus e Olimpia Milano, con quest’ultima ancora in corsa per un difficile ingresso nei play-in. Per Bologna sarà sicuramente un’altra partita senza niente da perdere e con la voglia di dare un dispiacere agli storici rivali.

EUROLEGA 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

COME VEDERE L’EUROLEGA IN DIRETTA

La cronaca della partita

Nel corso del primo quarto è la Virtus Bologna a cercare il primo allungo, con il canestro di Hackett che vale il 7-13. L’Alba però reagisce prontamente e si riporta sotto grazie alla tripla di Thomas, con Shengelia che però lavora bene in attacco e favorisce i canestri dei compagni. Il dinamismo tipico dei tedeschi, con gli azzurri Procida e Spagnolo spesso protagonisti, non impedisce a Bologna di arrivare alla prima sirena in vantaggio 15-27 grazie al canestro sulla sirena di Clyburn che chiude il periodo d’apertura con 10 punti.

In avvio di secondo quarto Bologna tocca anche il +14, per poi allungare ulteriormente con una gran tripla di Polonara che si esalta nella prima parte del secondo periodo. Belinelli e compagni trovano percentuali da tre punti quasi inedite in questa stagione, con un 6/11 in 17 minuti che propizia addirittura il 28-49 su cui Pedro Calles è costretto a chiamare timeout. L’inerzia della partita però non cambia e la Virtus domina in lungo e in largo, toccando anche un clamoroso +31 per poi andare all’intervallo lungo sul 33-62.

Al ritorno in campo ci si aspetta una reazione di Berlino e un calo di tensione da parte di Bologna. Niente di tutto questo, perchè il terzo quarto si apre con un ulteriore 9-0 di parziale da parte della Virtus, con Pajola che si aggiunge alla festa emiliana. La partita di fatto è già chiusa dopo 25 minuti di gioco, con le due squadre che si lasciano andare anche a qualche contatto di troppo complice un arbitraggio piuttosto permissivo. Bologna tocca il +44 e continua ad attaccare senza accennare a un rallentamento del ritmo, sotto la spinta di un determinatissimo coach Ivanovic. Si va così a iniziare l’ultimo quarto sul punteggio di 44-87. Nel finale di partita la Virtus supera anche i 50 punti di vantaggio, poi qualche disattenzione nell’ultimo minuto di partita fissa il risultato finale sul 64-108.

Alba Berlino – Virtus Bologna 64-108, il tabellino del match

Alba Berlino: Procida 4, Spagnolo 2, Delow 6, McDowell-White 2, Mattisseck, Schneider 4, Thomas 11, Hermannsson 8, Baker II 8, Rapieque 9, McCormack 4, Bean 6.

Coach: Pedro Calles

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Holiday 3, Belinelli 10, Pajola 11, Clyburn 14, Shengelia 15, Hackett 6, Morgan 5, Polonara 16, Zizic 13, Akele 6.

Coach: Dusko Ivanovic