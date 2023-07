Basket, Eurolega 2023/24: ufficializzato il calendario, al via Milano e Virtus Bologna

Una nuova stagione di Eurolega è alle porte. Ufficializzato il calendario della regular season della più importante competizione cestistica europea per club, che scatterà giovedì 5 ottobre e si concluderà venerdì 12 aprile. Subito in campo la Virtus Segafredo Bologna, che ospiterà lo Zalgiris Kaunas con la palla a due alle 20.30. Venerdì 6 ottobre sarà la volta dei campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, impegnati a Istanbul contro il Fenerbahce. I due derby italiani sono in programma martedì 14 novembre (ore 20.30) in casa dei felsinei, all’ottava giornata, e venerdì 5 aprile 2024 (sempre alle 20.30) al Mediolanum Forum di Assago nel Round 33.