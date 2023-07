Furto nella villa dell’ex pilota Fittipaldi: bottino da circa 250 mila euro

Un bottino che ammonta a circa 250 mila euro è stato trafugato dalla villa di Emerson Fittipaldi, ex pilota di Formula 1 e considerato tra i migliori della storia di questo sport. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nelle pagine bresciane, il brasiliano non era in casa al momento del furto nella sua tenuta a Soiano. I carabinieri della Compagnia di Salò indagano sull’accaduto, la refurtiva comprenderebbe ori e Rolex.