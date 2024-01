Eurocup 2023/2024, Trento cade anche in casa: netto ko contro il Buducnost

La seconda sconfitta consecutiva rischia di compromettere le cose per Trento in ottica passaggio del turno in Eurocup 2023/2024. La squadra allenata da coach Galbiati parte subito male contro il Buducnost chiudendo sotto il primo quarto sotto di 8 punti sul 14-22, ma con una buona prestazione offensiva nel secondo periodo riesce ad andare all’intervallo sul 39-45 con la partita apertissima. Ma al ritorno sul parquet dell’Il T Quotidiano Arena” si compie il disastro: un terzo quarto dominato dalla formazione montenegrina con Tanaskovic sugli scudi si chiude 34-17 con la squadra trentina che sprofonda poi anche a -23 a 10 dalla fine. Di fatto non c’è più partita, con Trento che continua a litigare con il canestro (Alviti, Grazulis e Hubb sono i migliori marcatori con 11 punti a testa)

e invece la squadra avversaria che segna con estrema facilità. Ora Trento dopo diciassette partite si trova con un record di 7-19, identico a quello di Turk Telekom e Buducnost. La prossima settimana si vola in Grecia per la trasferta impegnativa contro l’Aris.