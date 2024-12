Tanto spettacolo nella 17^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket, che ha regalato diversi risultati molto importanti per quanto riguarda la parte altissima di classifica. A partire dalla sconfitta di Rimini, la seconda consecutiva, sul campo di Verona. Un 76-70 che premia gli scaligeri, abili a ribaltare il risultato negli ultimi due quarti grazie ai 22 punti di Copeland e ai 18 di Penna, oltre alla doppia doppia sfiorata da Esposito (12 punti e 9 rimbalzi). Con questo risultato, la Tezenis sale a dieci vittorie in campionato, mentre Rimini rimane in testa ma vede avvicinarsi a soli due punti Udine.

I friulani si impongono nello scontro diretto contro Cantù, vincendo per 74-83 trascinata dai 23 punti di Hickey e beneficiando anche dell’apporto fondamentale di Caroti dalla panchina (13 punti e 6 assist). Da canto loro, i lombardi non riescono a dare continuità alla vittoria nel turno precedente proprio contro Rimini.

Basket Serie A2, gli altri risultati di giornata

Tra i risultati delle altre partite, da sottolineare il successo sofferto di Forlì contro Vigevano. Gli ospiti sfiorano una vittoria che sarebbe stata importantissima per la classifica, ma l’Unieuro nel quarto quarto ribalta uno svantaggio che era di sei punti a dieci minuti dal termine. Da sottolineare il grande apporto della panchina di Forlì, con i 19 punti di Cinciarini e i 23 di Petkovic con un notevole 15/16 dalla lunetta. Partita tiratissima anche quella tra Torino e Avellino: i campani la spuntano per 88-89 e centrano la quinta vittoria consecutiva, attestandosi tra le posizioni di vertice con dieci successi. Notevole la doppia doppia di Bortolin con 16 punti e 13 rimbalzi.

Successi casalinghi per Rieti, contro Cento, e Livorno, contro Piacenza, quest’ultimo molto importante nella lotta per non retrocedere. A chiudere il programma è la Fortitudo Bologna, che allunga nel primo quarto con un parziale da 20-11 per poi gestire nei successivi tre quarti fino a vincere per 77-65 contro Brindisi. In questo caso, più che i quattro giocatori in doppia cifra abbondante di punti, è da rimarcare la prestazione di Fantinelli, che confeziona ben 16 assist.