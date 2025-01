La 20^ giornata della Serie A2 2024/2025 di basket si è aperta con l’importante vittoria dell’Urania Milano sul campo di Rieti nello scontro diretto per la quinta posizione. A premiare la formazione meneghina è soprattutto l’ottimo avvio di partita, caratterizzato dai punti di Potts, Udanoh e Cavallero, oltre agli apporti fondamentali di Cesana e Gentile. Rieti comincia a trovare la via del canestro solo nella seconda parte di primo quarto, che si chiude 9-21. La formazione laziale ritrova il proprio ritmo già nel secondo quarto, ma mancano i break importanti, quelli necessari per colmare un gap così ampio. Spencer è il più positivo con una doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi, ma gli ospiti rispondono con quattro giocatori in doppia cifra a siglare un successo meritato. Soprattutto, l’Urania Milano ritrova un successo in trasferta dopo tre KO di fila lontani dalle mura amiche.

A completare il quadro degli anticipi del sabato sono le due vittorie casalinghe di Avellino e Fortitudo Bologna, che rispettano il pronostico battendo due squadre in lotta per non retrocedere come Piacenza e Cremona. Tutto questo nonostante Piacenza riesca a disputare una partita di buon livello trovando bene la via del canestro con un Bartoli da 19 punti, a cui si aggiungono i 16 di Filoni e i 14 di Bonacini. A mancare, però, è l’intensità difensiva anche per merito di un Earlington da 24 punti. Lo strappo decisivo di Avellino, comunque, arriva nell’ultimo quarto, chiuso con il parziale di 24-16: 83-72 il risultato finale.

Chiusura in crescendo anche per la Fortitudo Bologna, che all’inizio paga una scarsa vena realizzativa (11-20) per poi uscire sulla distanza grazie a un ottimo Freeman (27 punti e 10 rimbalzi). Mian (18 punti) e Bolpin (15) completano il quadro per la Effe, che ribalta completamente il risultato nel tratto centrale di partita, prima di consolidare ulteriormente il punteggio nell’ultimo quarto, fino all’89-77 finale.