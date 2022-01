Basket, Serie A1 2021/2022: Brescia batte Sassari in una partita spettacolare

by Andrea Bellini

Tyus Akili Battle - Foto Tasco

Spettacolo al PalaLeonessa: Germani Brescia e Banco di Sardegna Sassari danno vita ad una partita emozionante e dai continui cambi di fronte, mettendo in mostra le rispettive stelle. Ad avere la meglio nella sfida valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket sono i padroni di casa con il risultato di 97-86. Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di coach Magro, che quindi si confermano saldamente in zona playoff. Top scorer di serata Mitrou-Long con 24 punti, seguono Della Valle e Logan con 22.

CRONACA – Avvio di gara subito intenso, con Sassari che tocca il +7 ma subisce il ritorno di Brescia, guidato da Amedeo Della Valle, efficace fin dalle prime battute, sia al tiro che nell’assistere i compagni, come dimostra il passaggio a seguire il taglio di Petrucelli. I padroni di casa chiudono il primo quarto in crescendo, sfruttando anche due palle perse consecutivamente da Sassari (26-20). Nel secondo quarto, Brescia tocca il +11, ma con uno straordinario parziale, in cui si possono apprezzare le due triple di Kruslin e quella di Robinson, Sassari trova in pochissimo tempo il +2 (38-40). La tripla di Mitrou-Long negli ultimi istanti, manda le squadre negli spogliatoi con un solo punto di differenza (42-43).

Il terzo quarto, in cui Della Valle tocca i 20 punti, continuano sul binario dell’equilibrio, dopo dei primi scambi non in linea con la spettacolarità del resto della partita: si entra negli ultimi dieci minuti con il risultato che recita 72-69. Logan tocca i 20 riportando avanti Sassari, ma la partita cambia quando Diop, con più di quattro minuti ancora da giocare, commette il quinto fallo personale, nonché il quinto di squadra. È l’episodio che cambia la partita, anche a livello mentale. Brescia infatti si conferma efficace e spietata in attacco, mentre a Sassari non bastano i tentativi di Bendzius e Logan.