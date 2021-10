Basket, Serie A1 2021/2022: Treviso-Venezia 80-76, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

Treviso basket 2016 - Foto profilo FB ufficiale

La Nutribullet Treviso vince il derby veneto del PalaVerde, superando la Umana Reyer Venezia per 80-76 nella seconda giornata della Serie A1 2021/2022. Una partita per larghi tratti condotta dai padroni di casa, che poi nel finale hanno seriamente rischiato di compromettere tutto dilapidando quasi completamente 15 punti di vantaggio. Dimsa è il miglior marcatore di Treviso con 15 punti, mentre a Venezia non basta un super Tonut che nel finale si scatena e chiude a 20 punti.

La cronaca – Treviso parte forte grazie a Sims e trova il primo break per il 12-7, con Daye che però riporta sotto immediatamente la Reyer. I padroni di casa però toccano anche il +9 nel corso del primo quarto (19-10), un margine che aumenta negli ultimi minuti del periodo con Bortolani e Chillo che fanno toccare a Treviso il +13. Alla prima sirena Venezia si trova così in svantaggio 25-15. Nel secondo quarto però l’attacco di Treviso si ferma improvvisamente, con appena due punti in cinque minuti: Venezia così riesce a rientrare pur senza trovare percentuali importanti, perchè Treviso segna solo 8 punti nel secondo periodo. Le due squadre vanno così all’intervallo lungo sul risultato di 33-31.

Al ritorno in campo il terzo quarto vede subito un nuovo allungo di Treviso, con Dimsa e Russell che firmano il nuovo +8 in favore dei padroni di casa. Venezia continua a faticare tantissimo a trovare canestri facili, così Treviso torna ben presto in doppia cifra di vantaggio e inizia gli ultimi dieci minuti in vantaggio 57-46. Le triple di Sokolowski tengono a distanza la Reyer in avvio di quarto periodo, con Treviso che tocca ancora il +15 prima di un controparziale da 6-1 che torna a dare speranza ai lagunari. Negli ultimi cinque minuti si accende infatti Stefano Tonut, che con tre triple in pochi possessi riporta Venezia sul 73-66. La rimonta ospite si fa sempre più concreta, con Watt e Phillip che portano il punteggio sul 76-74 a meno di 30 secondi dal termine. Treviso trema ma si difende bene con i liberi e alla fine riesce a portare a casa la vittoria.

Il tabellino

Nutribullet Treviso Basket: Russell 14, Poser, Faggian, Bortolani 10, Casarin 2, Chillo 2, Sims 14, Sokolowski 9, Dimsa 15, Jones 4, Akele 10.

Umana Reyer Venezia: Stone, Tonut 20, Daye 7, De Nicolao 12, Sanders 8, Philip 9, Echodas 3, Mazzola, Brooks 5, Cerella, Vitali 3, Watt 9.