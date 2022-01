Basket, Serie A1 2021/2022: Tortona ha la meglio nel finale su un’ostica Cremona

by Andrea Bellini

Jalen Harris - Foto Checchi

Bertram Derthona Tortona ha la meglio in una vera e propria battaglia contro Vanoli Basket Cremona, valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Le due formazioni hanno dato vita ad una bella gara, ricca di continui ribaltamenti di fronte e controsorpassi, dove alla fine hanno prevalso i padroni di casa con l’accelerazione nel finale: termina 92-97, con i piemontesi che si regalano almeno qualche ora nella top-5 in classifica. Solo due vittorie, invece, per Cremona nelle ultime dieci.

CRONACA – L’avvio è equilibrato, con le due formazioni che proseguono a braccetto e con una leggere imprecisione al tiro. A metà del primo quarto, Tortona trova un vantaggio di cinque punti (15-10), prontamente ricucito con tre punti. Poi l’assalto finale degli uomini di Galbiati fallisce, per cui il parziale termina 22-18 per i padroni di casa. Il secondo vede salire le percentuali al tiro, e soprattutto vede una Cremona in crescendo, che passa in vantaggio con i sei punti consecutivi di Pecchia (30-31). Tortona è a tratti distratta, nonostante le due triple di Severini, mentre Cremona, punto dopo punto, tocca il +6 (39-45). I piemontesi chiudono però bene il primo tempo al rientro dal time-out, e tornano negli spogliatoi solo a -1 (47-48).

Il terzo quarto si riapre con ancora l’inerzia a favore dei padroni di casa, che allungano prontamente con le triple di Sanders e Macura, a cui seguiranno i quattro punti consecutivi di Wright fino al canestro di Cain che vale il +11 (63-52). Una sequenza che metterebbe in difficoltà chiunque, eppure Cremona reagisce, rimane in partita e si riporta a -5, prima del -7 con cui si chiude la frazione (74-67). Gli ingredienti per un finale tutt’altro che banale ci sono tutti, e così è. Le due triple consecutive di Spagnolo danno una scossa alla partita, con gli ospiti che sfruttano l’attimo si sbandamento di Tortona per portarsi addirittura sul +4, subito ricucito dalla tripla di Filloy (84-85). I piemontesi tirano fuori il carattere che ne ha contraddistinto questa prima fase di stagione, e recuperano ritrovando il +7 nel finale grazie ai tiri liberi. Chiude la contesa il canestro di Poeta.