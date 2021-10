Basket, Serie A1 2021/2022: Cremona-Fortitudo Bologna 94-78, cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Logo Vanoli Cremona - Profilo FB ufficiale Vanoli Basket Cremona

Nella partita valida per la seconda giornata di Serie A1 2021/2022, la Vanoli Cremona supera la Fortitudo Bologna per 94-78. Match caratterizzato da un primo quarto a favore dei padroni di casa. La Fortitudo paga infatti a caro prezzo un brutto passaggio a vuoto e si trova costretta ad inseguire fin da subito. Nonostante riesca ad accorciare le distanze, tenendo aperto il match prima e dopo l’intervallo, la Vanoli non tradisce. Poeta e compagni salgono in cattedra nel parziale finale e blindano la vittoria. David Reginald Cournooh miglior realizzatore della serata con 18 punti.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

La cronaca – Partita equilibrata nei primi minuti, con le squadre che avanzano punto a punto, prima che i padroni di casa inanellino un parziale significativo portandosi già in doppia cifra di vantaggio. Un gap che la Fortitudo non riesce a ricucire immediatamente, chiudendo il primo quarto sull’11-24. La situazione si ribalta invece nella seconda frazione, con gli ospiti che reagiscono e accorciano le distanze, mettendo talvolta in difficoltà la Vanoli Cremona. Tuttavia, il vantaggio accumulato dagli uomini di Galbiati è sufficiente per andare a riposo comunque avanti di 6 lunghezze. Nessun giocatore in doppia cifra nei primi 20 minuti, ma ben in 15 già a segno.

Nella ripresa la Fortitudo prova ad accorciare le distanze, o quantomeno a non far scappare gli avversari in modo da potersela giocare fino alla fine. Ciò riesce in parte visto che la Vanoli conserva ‘solo’ quei tre possessi di vantaggio, ma non concede a Bologna di rientrare. Con il passare dei minuti le speranze degli ospiti diminuiscono e i lombardi salgono in cattedra. Nel quarto decisivo Cremona dilaga, sfiorando le 20 lunghezze di vantaggio, ma vincendo di 16. I padroni di casa si riscattano dopo la sconfitta alla prima giornata contro Venezia. Secondo ko di fila invece per la Fortitudo, inevitabilmente in fondo alla classifica.

Il tabellino

Cremona: Agbamu N.E., Harris 13, Sanogo 9, McNeace 10, Gallo N.E., Pecchia 11, Poeta 6, Spagnolo 9, Vecchiola N.E., Tinkle 12, Cournooh 18, Radic 6.

Fortitudo Bologna: Ashley 12, Gudmundsson 0, Aradori 13, Mancinelli 4, Procida 10, Benzing 12, Manna N.E., Richardson 13, Baldasso 4, Toté 6.