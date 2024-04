Basket, Serie A 2023/2024: la Virtus Bologna sorride, Reggiana battuta 83-73

La Virtus Bologna batte 83-73 la Pallacanestro Reggiana nel posticipo della ventottesima giornata della stagione regolare della Serie A. Dopo la vittoria contro Cremona in campionato e i due impegni nel play-in di Eurolega a Istanbul contro l’Efes e a Vitoria contro il Baskonia (chiuso con una sconfitta), la squadra di coach Banchi sale a quota 20 vittorie in classifica, mentre gli uomini di Priftis trovano il tredicesimo ko a fronte di quindici successi. L’episodio chiave si registra nel secondo quarto, quando la Virtus riesce ad accumulare sempre più vantaggio sugli avversari e a piazzare la fuga. All’intervallo si va sul 57-41 ed è nel terzo periodo che la formazione di casa tocca il massimo vantaggio di +19. Un buon margine, comodo per gestire nel finale la vittoria fino al definitivo 83-73.

Nel giorno della 300esima presenza di Daniel Hackett, la scena se la prende Tornik’e Shengelia, miglior realizzatore della serata con 15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. È uno dei quattro giocatori in doppia cifra per la Virtus. Dodici punti per Belinelli, mentre Zizic e l’ex Polonara chiudono rispettivamente a quota 11 e 10. Per la Reggiana non bastano i 14 punti di Weber, né i 12 di Galloway e gli 11 di Black (che con 8 rimbalzi sfiora la doppia doppia).