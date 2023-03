Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano domina Scafati 89-80 e si conferma al comando

L’Olimpia Milano travolge Scafati mediante il netto punteggio di 89-80 nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. In virtù di questo risultato i ragazzi di Ettore Messina consolidano il loro primato in classifica salendo a 32 punti, mentre i campani restano terz’ultimi a quota 14.

A realizzare i primi due punti della sfida è Stefano Tonut, al quale risponde immediatamente Okoye. Ben presto sale in cattedra Luwawu-Cabarrot, ma le sue giocate non bastano per mantenere i padroni di casa davanti. La formazione campana, infatti, reagisce e completa il sorpasso con uno strepitoso Logan, autore di due triple consecutive. La squadra guidata da Ettore Messina, dopo aver usufruito di un time-out, riprende in mano il controllo dell’incontro, chiudendo il primo quarto sul 26-21. Il secondo parziale si apre con le triple siglate da Hannah e Baron e prosegue con i primi punti di Nicolò Melli. L’Olimpia è padrona del campo e, nonostante i ripetuti tentativi di Scafati, va all’intervallo con un confortante vantaggio sul 52-39.

Nella ripresa Scafati si rende protagonista di un’ottima ripartenza, mettendo a referto un parziale di 6-0 che non spaventa gli avversari. I biancorossi, infatti, dilagano e mettono tra loro e i campani oltre venti punti di distanza, terminando il terzo quarto sul 77-51. La compagine ospite dà il tutto per tutto nei minuti finali partendo con un 7-0 e riducendo in maniera consistente lo svantaggio, ma non è sufficiente per completare la rimonta: l’Olimpia Milano vince per 89-80.

OLIMPIA MILANO-SCAFATI 89-80 (26-21, 26-18, 25-12, 12-29)