Importante vittoria per Reggio Emilia, che nella terza giornata della seconda fase di Champions League 2024/2025 ha battuto 85-70 i catalani del BAXI Manresa portandosi così al secondo posto in classifica nel gruppo K degli ottavi di finale. A metà del cammino nella fase “Last 16” i ragazzi di coach Dimitris Priftis sono alle spalle di Tenerife, in piena corsa per un posto nei quarti di finale.

Mercoledì prossimo il cammino di Reggio Emilia proseguirà ancora in casa proprio contro Tenerife, mentre Manresa volerà in Turchia per sfidare martedì il Pretkimspor. Per entrambe si tratterà di uno snodo cruciale nella corsa verso un posto tra le migliori otto della competizione.

La cronaca della partita

Il primo quarto inizia nel segno degli ospiti, che cercano di mettere in campo una buona aggressività. Alla fine però Reggio Emilia riesce a rispondere colpo su colpo e così a fare la differenza nei primi dieci minuti e solo una gran giocata di Vescovi, che all’ultimo secondo prima della sirena riesce a segnare la tripla con libero supplementare che vale a Manresa il vantaggio sul 19-23. Anche l’avvio di secondo quarto è complicato per gli emiliani, che non trovano la via del canestro per quasi due minuti e mezzo consentendo ai catalani di allungare fino al +8. Le triple di Barford e Winston però scuotono il PalaBigi e riportano il match in parità sul 27-27, il punteggio rimane in equilibrio fino agli ultimi istanti ma stavolta le parti si invertono: a trovare la tripla sulla sirena è infatti Reggio Emilia, con Barford che piazza il canestro con cui i ragazzi di coach Priftis vanno negli spogliatoi avanti 41-38.

Al ritorno in campo, l’incontro prosegue nel segno dell’equilibrio nei primi minuti del terzo quarto. Poi però Cheatham e Vitali firmano il parziale che consente a Reggio Emilia di arrivare a +9 sul 57-48, aprendo la strada all’allungo che arriva nell’ultimo minuto del terzo periodo grazie alle triple di Grant e Smith. Gli emiliani iniziano così l’ultimo quarto con quattordici lunghezze di vantaggio sul 65-51. Hunt sembra l’ultimo ad arrendersi tra le fila di Manresa, che però non riesce a rientrare e alla fine cede sotto i colpi di Reggio Emilia. Gli ultimi minuti si trasformano in festa per il pubblico di casa, che applaude una vittoria pesantissima.

Reggio Emilia – Manresa 85-70, il tabellino del match

Pallacanestro Reggiana: Barford 19, Gallo, Winston 14, Faye 2, Gumbauld 4, Smith 5, Uglietti 4, Vitali 6, Faried 9, Grant 3, Chillo, Cheatham jr 19.

Coach: Dimitris Priftis

BAXI Manresa: Vescovi 7, Jou, Reyes, Massa 8, Steinbergs 6, Sagnia 1, Saint-Supery, Alston jr 20, Hunt 17, Perez 3, Traore 5, Cate 3.

Coach: Diego Ocampo

EuroCup, Venezia sogna l’impresa ma cede nel finale: ai quarti ci va Gran Canaria

Niente da fare purtroppo per l’Umana Reyer Venezia, che nel playoff in gara secca per accedere ai quarti di finale dell’EuroCup 2024/2025 cade in casa di Gran Canaria. Dopo aver vinto i due precedenti stagionali, i lagunari di coach Neven Spahija non riescono a calare il tris e salutano così l’Europa al termine di una sfida tiratissima.

Il match si era infatti aperto nel modo migliore per i padroni di casa, che nel primo quarto trascinati dagli 11 punti di Ngouama avevano firmato il 25-16 iniziale. Poi però nel secondo quarto era arrivata la reazione di Venezia, con Simms tra i più attivi nel cercare di limitare il passivo che comunque a metà partita era ancora di sette lunghezze sul 46-39.

Al ritorno in campo si è però acceso Parks, che con otto punti in poco più di un minuto ha addirittura portato Venezia in vantaggio a inizio terzo quarto. L’Umana tocca anche il +4 nel terzo periodo, con Simms che trova a sua volta canestri importanti. Gran Canaria reagisce e alla fine inizia l’ultimo periodo con un solo punto di vantaggio sul 63-62. Nell’ultimo quarto Venezia trova punti pesanti da Casarin, che tiene i suoi in parità sul 70-70. Poi però l’attacco veneto si ferma, senza più riuscire a trovare la via del canestro in modo continuo. Merito anche della difesa degli spagnoli, che allungano in maniera decisiva riuscendo poi a gestire gli ultimi minuti di partita.

Gran Canaria – Venezia 84-80, il tabellino del match

Dreamland Gran Canaria: Kljajic, Conditt IV 2, Homesley 5, Albicy 4, Brussino 12, Salvo 3, Pelos 9, Shurna 5, Tobey 14, Ngouama 18, Thomasson 12, Diop.

Coach: Jaka Lakovic

Umana Reyer Venezia: Tessitori 5, McGruder 2, Lever, Munford 5, Casarin 5, Moretti 3, Ennis 15, Kabengele 8, Parks 15, Wheatle 2, Simms 15, Wiltjer 5.

Coach: Neven Spahija