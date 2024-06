Basket, al via a Folgaria il traning camp degli azzurri. Pozzecco: “Qui le condizioni giuste per allenarsi”

Al via oggi il training camp di Folgaria per la nazionale azzurra di basket. “Le attività delle Nazionali, soprattutto in estate, sono concentrate in poche settimane e nello specifico i primi giorni di raduno sono determinanti per la preparazione ai grandi eventi”, ha detto il Ct Gianmarco Pozzecco. “Fondamentale dunque trovare le giuste condizioni per allenarsi con serenità e avere la possibilità di offrire agli atleti luoghi dove possano ricrearsi fuori dal campo. Il Trentino, da questo punto di vista è la soluzione ideale e sono contento di iniziare le attività, per il terzo anno consecutivo da CT, da posti magici come questi. L’accoglienza che riceviamo ogni volta, le strutture che ci ospitano e le centinaia di persone che vengono a vedere gli allenamenti sono per noi una spinta ulteriore per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Invito tutti a venirci a trovare a Folgaria, sull’Alpe Cimbra, fino al 21 giugno”, le sue parole.

I ragazzi di Pozzecco si alleneranno al Palazzetto di Folgaria (tutte le sessioni a porte aperte. Non ci sarà allenamento venerdì 14 giugno), mentre sabato 15 giugno alle ore 18.00 è in programma un evento in piazza con il Ct e uno dei giocatori. Mercoledì 19 giugno dalle 17.00, sempre in Piazza Marconi, l’Azzurro Awudu Abass intervisterà, insieme a Tommaso Marino, il compagno di club e di Nazionale Achille Polonara nell’ambito del suo podcast “Step Out On Tour”. Anche in questo caso, l’evento è aperto al pubblico.

Sabato 22 giugno avrà luogo a Trento la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole che gli Azzurri disputeranno a Trento il giorno successivo, domenica 23 giugno, contro la Georgia. La conferenza si terrà presso Palazzo Benvenuti alle ore 16.00. Domenica 23 giugno la chiusura del training camp. Alla “Il T Quotidiano Arena” alle 19.00 è in programma la decima edizione della “Trentino Basket Cup” e la sfida alla Georgia di Tornik’e Shengelia. Inizio previsto per le 19.00 con diretta su Sky Sport.