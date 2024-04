Basket, Playoff Serie A1 femminile: Schio batte San Martino e chiude la serie, ok Bologna

Proseguono i playoff di Serie A1 femminile. Schio chiude la serie e vola in semifinale. Si va a gara-3 tra Ragusa e Bologna e tra San Giovanni e Campobasso.

RISULTATI

TABELLONE

Schio domina anche gara-2 90-67 e chiude la serie contro San Martino. Le ragazze di Dikaioulakos soffrono nel primo quarto (19-28) ma prendono in mano la partita dal secondo quarto in poi, concedendo le briciole alle padrone di casa. Sono cinque in doppia cifra per le vicentine. Verona la migliore con 16 punti. Seguono Sottana (13), Guirantes (12), Reisingerova (12) e Parks (11). Non bastano a San Martino i 18 punti con 5 rimbalzi di Turcinovic. Schio avanza in semifinale e aspetta la vincente di Bologna-Ragusa.

Bologna e Ragusa che sono sull’1-1 dopo il successo esterno delle emiliane per 81-59. Zandalasini trascina la Virtus con 18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Rupert, 16 punti e 5 rimbalzi, Cox e Dojkic (13 punti a testa). Ragusa non sfrutta i 16 punti di Jakubcova. Serie che si sposta a Bologna per l’atto finale.

Campobasso porta la serie a gara-3 e si impone 65-62 in casa di San Giovanni. Alle molisane bastano i 15 punti di Quinonez, unica in doppia cifra delle ospiti, per spuntarla. 9 punti a testa per Kunaiyi-Akpanah, Morrison e Trimboli. Niente da fare per le padrone di casa, nonostante i 21 punti di Panzera e la doppia doppia di Moore (13+10 rimbalzi).