Inizieranno domani, ad Horsens, in Danimarca, gli Europei di badminton. Un’edizione che si apre con due forfait di lusso nella squadra di casa: Viktor Axelsen, due volte campione olimpico, si è sottoposto ad un’operazione alla schiena: “Dopo aver consultato il mio team medico, ho deciso di sottopormi a un trattamento endoscopico per il mio problema alla schiena la prossima settimana. Anche se questo significa che avrò bisogno di alcune settimane di riabilitazione post-operatoria, sono sicuro che tornerò più forte”. L’altra assente è Mia Blichfeldt, due volte bronzo continentale e seconda testa di serie del torneo, costretta anch’essa a fermarsi per un problema alla schiena.

Tra le assenze spicca anche quella della spagnola Carola Marin che, dopo sette titoli consecutivi, sarà costretta ad abdicare a causa di un infortunio. Un’occasione per le altre rivali, come l’altra padrona di casa, la numero 1 Line Kjaersfeldt, Kaloyana Nalbantova e la terza testa di serie Kirsty Gilmour. Al maschile invece occhi puntati su Alex Lanier, Toma Junior Popov e Christo Popov. La coppia di fratelli bulgari vuole ben figurare anche nel doppio maschile dove però i favoriti rimangono i danesi Kim Astrup e Ander Skaarup Rasmussen, campioni in carica. Nel doppio femminile riflettori puntati sulle sorelle bulgare Gabriela e Stefani Stoeva.

La spedizione azzurra

Purtroppo è da segnalare un forfait anche in casa azzurra. Un infortunio dell’ultimo minuto, come reso noto dalla federazione italiana, ha costretto infatti Yasmine Hamza, qualificata nel singolare femminile, ad alzare bandiera bianca. Cinque quindi gli azzurri in gara: Fabio Caponio (singolare maschile), Martina Corsini (doppio femminile), Emma Piccinin (doppio femminile), Gianna Stiglich (singolare femminile) e Giovanni Toti (singolare maschile). Le prime a giocare saranno Martina Corsini ed Emma Piccinin, che nel doppio femminile sfideranno le svizzere Cloe Brand e Julie Franconvile per un posto agli ottavi. Nel singolare maschile Giovanni Toti dovrà vedersela con la testa di serie numero otto del seeding, il belga Julien Carraggi mentre Fabio Caponio sfiderà il vincente dell’incontro tra il belga Elias Bracke e il danese Magnus Johannesen. Al femminile Gianna Stiglich deve aspettare il confronto tra Clara Lassaux e la polacca Wiktoria Dabczynska.