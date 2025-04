La Ferrari Hypercar di Antonio Giovinazzi partirà in pole position alla Sei ore di Imola. Il circuito di ‘Enzo e Dino Ferrari’, palcoscenico del campionato Endurance (Wec), ha festeggiato la prima posizione del padrone di casa. L’italiano, alla guida della vettura numero 51, ha trovato la miglior prestazione con 758 millesimi di vantaggio sul polacco Robert Kubica, al volante della Ferrari 499P numero 83 della Scuderia AF Corse. A qualificarsi in terza posizione è stato Dries Vanthoor con la Bmw M Hybrid V8. Giovinazzi, insieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado, erano già partiti in pole position nella prima gara della stagione, in scena in Qatar. Sulla pista di Losail, l’equipaggio della Rossa aveva conquistato la vittoria e ora sogna di ripetersi.

DELUSIONE PER LA N.50, ROSSI IN POLE NELLA LMGT3

L’altra Ferrari ufficiale, la numero 50 condotta in qualifica da Antonio Fuoco e condivisa con Nicklas Nielsen e Miguel Molina, partirà dalla diciottesima posizione. Il pilota italiano ha infatti visto la cancellazione del suo tempo a causa del superamento dei limiti della pista e si prepara a dover rimontare nella prova di domani. Tanta Italia anche nella classe Lmgt3, dove la pole è andata a Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, al volante della Bmw M4 Lmgt3 Evo, non aveva mai trovato prima il miglior tempo e il risultato è stato accolto con gioia dal pubblico. Domani, Imola si prepara ad ospitare una gara entusiasmante, che partirà alle 12:55.