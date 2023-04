Atletica, Giorgi torna a gareggiare nella marcia dopo la maternità

Eleonora Giorgi si rimette in marcia e lo fa a Scanzorosciate, dove c’è la tradizionale atmosfera di festa del Trofeo Ugo Frigerio, circuito giunto alla 52esima edizione. La seconda tappa di questa stagione ospita il rientro alle competizioni della 33enne azzurra, medaglia di bronzo ai Mondiali nel 2019 sui 50 km e primatista italiana assoluta della 20 km, al via della 5 km su strada con un tifoso in più: il figlio Leone, dato alla luce cinque mesi fa e oggi in braccio al papà Matteo Giupponi, bronzo europeo della 35 km nella scorsa estate. Per la portacolori delle Fiamme Azzurre, è la prima apparizione agonistica dopo le Olimpiadi di Tokyo. Senza tempi ufficiali (comunque ufficiosamente sotto i 22 minuti, in 21.53) la milanese taglia per prima il traguardo molto soddisfatta. “Sono felicissima di rientrare – le parole di Eleonora Giorgi – e di averlo fatto al Trofeo Frigerio: tanti anni fa ho iniziato a marciare in questa manifestazione. Essere qui è una grande emozione, all’interno di un’autentica festa per tutti i marciatori. Prossimi impegni? Per ora andiamo avanti giorno per giorno”. Sul traguardo dell’evento, organizzato dall’Unione Sportiva Scanzorosciate, è la campionessa tricolore 2018 della 50 km Beatrice Foresti a chiudere seconda mentre in campo maschile la 5 km assoluta va a Gabriele Gamba su Daniele Breda.