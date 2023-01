Atletica, Vallortigara si prepara all’esordio stagionale a Siena

Elena Vallortigara si prepara al suo esordio stagionale nel 2023, dopo il 2022 segnato dalla splendida medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene. L’azzurra ricomincerà a saltare in alto il primo febbraio, in occasione del Siena High Jump Indoor Contest al PalaGiannelli di Siena. Questo sarà il primo di quattro appuntamenti, in preparazione degli Europei indoor di Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Queste allora le parole di Vallortigara, che aggiorna tutti gli appassionati sulle proprie condizioni fisiche: “Sono al rientro da questo infortunio e la gara di Siena sarà l’occasione perfetta per provare le prime rincorse, in una stagione che mi porterà a vari appuntamenti internazionali. La pedana mi piace molto e a Siena non posso proprio mancare. Vorrei ci fosse tanto pubblico per sostenerci”.