Barcellona, infortunio contro il Girona per Dembélé: l’attaccante è costretto al cambio

Brutte notizie per il Barcellona che, nel corso del primo tempo contro il Girona, perde per infortunio Ousmane Dembélé. L’attaccante francese ha accusato dei problemi fisici intorno al 20′ e, dopo qualche tentativo di prosecuzione, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in favore di Pedri. Dalle prime immagini Dembélé sembrerebbe essere stato vittima di un infortunio muscolare, ma saranno necessari degli accertamenti per capire la reale entità del problema, nella speranza che non si tratti di nulla di grave.