Atletica: Tortu confessa “Essere in quarta frazione mi carica”. Jacobs felice “Grande team”

ZGiornata felice per gli azzurri della staffetta 4×100, dopo l’argento vinto ieri sera ai Mondiali di Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu non hanno nascosto la propria gioia. “Bellissimo. Ringrazio la mia famiglia, il mio team e il mio allenatore”, dichiara Rigali. “Quando raggiungi un traguardo del genere in questo modo è ancora più bello. L’essere in quarta frazione e vedere man mano le prestazioni dei compagni di squadra mi carica sempre moltissimo”, ha invece dichiarato Tortu.

Più equilibrato Marcell Jacobs: “La seconda frazione la vivo sempre con un po’ di ansia. Poi seguo con partecipazione le prove dei miei compagni, grande team, e per la festa arrivo sempre per ultimo, perchè sono dall’altra parte della pista. E’ stato bello correre senza fastidi: questa era la cosa importante per me”. Infine Lorenzo Patta: “Non amo molto la terza frazione, la prima è più bella, è molto immediata. Certo ricevere il testimone da Jacobs e poi passarlo a Tortu è il massimo”.