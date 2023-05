Atletica, Schwazer: “Obiettivo Los Angeles 2028? Ci vado in vacanza”

Alex Schwazer non ci sarà a Parigi, nelle prossime Olimpiadi del 2024, nè probabilmente a quelle di Los Angeles del 2028. Il maratoneta ha cercato di utilizzare il velo ironico per sottolineare ormai la sua assenza alle kermes più importanti dell’atletica quali le prossime Olimpiadi. Ospite alla trasmissione W L’Italia’ per raccontare la docuserie in quattro episodi “Il caso Alex Schwazer” su Netflix, Schwazer ha risposto così.

Sul Parigi 2024: “Mi dovrei qualificare come tutti gli altri e il periodo per le qualificazioni finisce prima della fine della squalifica“. Su Los Angeles 2028: “Aspettare altri 5 anni da adesso? No no, nel 2028 no, no. Lo sport di alto livello è una cosa seria. Portare uno di loro in pista a Los Angeles? Sono fuori da troppo tempo dallo sport di alto livello. Ci andrò in vacanza con la mia famiglia…“.