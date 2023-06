Atletica, Europei a squadre Chorzow 2023: Fantini oro nel martello, Ceccarelli trionfa nei 100 metri

Strepitosa medaglia d’oro per Sara Fantini nel lancio del martello ai Giochi Europei, che per la precisione nel mondo dell’atletica rappresentano gli Europei a squadre di Chorzow 2023. Nell’ex Coppa Europa, con la misura di 73.26 metri, la 25enne emiliana dei Carabinieri ha fatto meglio della rumena Bianca Florentina Ghelber (argento con 72.97) e della finlandese Silja Kosonen (bronzo con 72.34). “Volevo vincere e ce l’ho fatta – ha dichiarato la Fantini – questa squadra è bellissima e faremo qualcosa di straordinario. Per me essere a Cracovia è fantastico, insieme a tutti i miei compagni: certe manifestazioni danno sempre una marcia in più e speriamo che anche il prossimo appuntamento farà lo stesso. Ora la testa va ai Mondiali: manca solo un mese, stiamo cercando di risolvere tutti i problemi, la strada è giusta”.

Ed è oro anche per super Samuele Ceccarelli, che ha vinto i 100 metri, conquistando anche la medaglia d’oro. L’azzurro si è imposto in 10”13, eguagliando il primato personale fatto segnare al Golden Gala di Firenze. “Sono felicissimo, volevo portare più punti possibili alla squadra ma aver anche fatto una bella prestazione individuale mi rende orgoglioso. Sono felice di aver portato la medaglia d’oro nei 100 metri. Mi piace sempre di più questa distanza – ha proseguito Ceccarelli – L’avevo un po’ tenuta nascosta per infortuni e altro, ma ho trovato una buona forma e ottenere buoni risultati non può che spronarmi a fare meglio. Se potevo limare il tempo? L’obiettivo è sempre quello di migliorare il più possibile, ma eguagliare il record personale è buono”. Infine un pensiero verso i Mondiali di Budapest. “Bisogna continuare ad allenarsi, lavorare sui dettagli su questa distanza, migliorare nella seconda parte visto che in partenza riesco sempre a fare bene e spingere forte, quindi riuscire a mantenere il più possibile la top speed acquisita per calare il meno possibile. Spero di riuscire a fare il meglio possibile. Jacobs? Sono convinto che lui sia contento di questo risultato. Anche Marcell avrebbe avuto l’obiettivo primario di portare punti alla squadra e su questo mi sento di aver fatto la mia degna sostituzione, anche se obbligata visti i suoi problemi. Spero torni al più presto a correre con noi. Non la vedo come una eredità pesante, ma come uno sprone”.

Altro oro da parte di Tobia Bocchi, che ha trionfato nel salto triplo. Con la misura di 16.84 metri, realizzata al terzo tentativo, il 26enne parmigiano dei Carabinieri ha battuto il turco Necati Er (16.71). Medaglia di bronzo per l’ucraino Vladyslav Shepeliev (16.67). Medaglia d’argento, invece, per Nadia Battocletti nei 5.000 metri. La 23enne trentina delle Fiamme Azzurre, campionessa europea under 23 di specialità a Tallinn 2021, ha vinto la sua gara nella division 1 degli Europei a squadre di atletica leggera con il tempo di 15’25″09. L’oro è andato alla lettone Agate Caune, che nella division 2 ha corso in 15’15″21, bronzo per la britannica Hannah Nuttall in 15’29″49. Ancora un argento va a Daisy Osakue, fantastica nel lancio del disco. Con la misura di 64.35 metri, realizzata al sesto e ultimo tentativo, l’azzurra ha superato la francese Melina Robert-Michon (bronzo con 64.21) e la portoghese Liliana Cà. L’oro è andato alla tedesca Kristin Pudenz