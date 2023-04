Atletica, doppietta azzurra nel getto del peso a Gaborone: vince Fabbri davanti a Weir

Leonardo Fabbri parte nel migliore dei modi nel suo esordio primaverile, vincendo la tappa Gold del Continental Tour a Gaborone. In Botswana il pesista lancia 21,32 al terzo tentativo, misura con la quale è riuscito a superare il connazionale Zane Weir, fermatosi a 21,09. Doppietta azzurra, quindi, con la terza posizione che è andata a Kyle Blignaut con un lontano 19,80. “Molto contento di questo risultato ottenuto in condizioni non ideali – commenta Fabbri – perché si è gareggiato su una pedana molto scivolosa, oltre che in una giornata davvero calda. È sempre importante superare la barriera dei 21 metri. Nel raduno in Sudafrica abbiamo lavorato molto bene, in modo costante. E ora avanti così”.