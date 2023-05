Atletica, Coppa Europa 2023: saranno dodici gli azzurri che parteciperanno alla 10.000 metri il 3 giugno

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri in programma a Pacé, in Francia, sabato 3 giugno. Tra i 12 selezionati c’è il campione europeo e primatista italiano Yeman Crippa, vincitore della medaglia d’oro dei 10.000 agli Europei di Monaco di Baviera nello scorso agosto. Nel team, tra gli altri, anche il quinto classificato della rassegna continentale Pietro Riva, primatista italiano dei 10 km su strada. Presente anche il recordman della maratona Iliass Aouani, la maratoneta Giovanna Epis e la specialista dei 10.000 Anna Arnaudo che nella passata edizione della Coppa Europa ha stabilito la migliore prestazione italiana U23.