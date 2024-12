“Serve tanto coraggio, tanta grinta e ricordare tutti i valori importanti che mi hanno portato fino a qui. Gli Europei di cross hanno un posto speciale nel mio cuore, ci tenevo a concludere l’anno azzurro con questa manifestazione. È un’ultima fatica, chiamiamola così”. Così Nadia Battocletti alla vigilia della prova assoluta degli Europei di cross in corsa ad Antalya, in Turchia. Alle 11:31, ora italiana, di domani, prenderà il via una gara speciale per la campionessa, che ha già vinto le edizioni U20 e U23 e, in caso di vittoria, diventerebbe la prima atleta a vincere in tutte le tre categorie.

“Il percorso è diverso rispetto agli altri anni, mi piace, non ci sono troppe ‘montagnette’ o curve che si possano definire particolari, ma può nascondere delle insidie fra tronchi di legno e ostacoli artificiali”, ha aggiunto Battocletti in vista di una gara che potrebbe disputarsi sotto la pioggia, dopo l’acqua caduta già oggi. “Ho sentito che mancherà Grovdal, non credo che cambi tantissimo perché le avversarie sono comunque tante, e toste, e su un percorso così particolare possono dare qualcosa in più”, ha concluso Battocletti, che dovrà fare attenzione soprattutto a Yasemin Can (Turchia), Konstanze Klosterhalfen (Germania) e Abbie Donnelly (Gran Bretagna).

Mezz’ora dopo l’inizio della prova femminile prenderà il via anche quella maschile, che vedrà protagonista Yeman Crippa: “Voglio correre per me stesso, per la squadra e per tutta l’Italia – ha dichiarato -. Bellissimo il percorso, abbastanza piatto, con qualche dosso soprattutto artificiale. È molto scorrevole, vicino alle mie caratteristiche. So che potrebbe continuare a piovere fino a domattina ma credo possa drenare bene e restare veloce. Io sto bene, ho fatto veramente un bel periodo di allenamenti e domani potremmo divertirci. L’obiettivo è sempre lo stesso: salire sul podio“, ha concluso l’azzurro.