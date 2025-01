Sveva Gerevini è pronta per cominciare una nuova stagione internazionale. L’azzurra dei Carabinieri sarà tra le protagoniste delle prove multiple del pentathlon di Aubière, in Francia. Domenica 26 gennaio Gerevini si cimenterà nelle prove nella Jean-Pellez Arena, un impianto che ha già frequentato nelle ultime tre stagioni, in due casi migliorando il record italiano (nel 2022 e nel 2024). Quella di Aubière è la prima tappa del World Athletics Combined Events Tour 2025 che fungerà da avvicinamento ai grandi eventi indoor in arrivo: gli Europei di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (Cina, 21-23 marzo). La multiplista cremonese sarà impegnata nelle cinque prove dopo aver rotto il ghiaccio a Padova con 8.34 negli ostacoli, 1,74 nell’alto, 12,37 nel peso. Tra le iscritte ci sono anche l’ungherese Szabina Szucs, l’olandese Marijke Esselink, la francese Celia Perron, mentre ha rinunciato l’austriaca Verena Mayr. Tra le italiane anche Alice Lunardon (La Piave 2000). Nella passata stagione, Gerevini ha chiuso al secondo posto all’X-Athletics in Francia con il primato italiano di 4538 punti, poi migliorato nella rassegna iridata indoor in Scozia con 4559 punti, mancando il bronzo per soli 12 punti e centrando il miglior risultato di sempre delle prove multiple italiane in una manifestazione globale. L’azzurra si è distinta anche agli Europei di Roma con il sesto posto finale e il record di 6379 punti, prima di partecipare alle Olimpiadi di Parigi terminate al tredicesimo posto con 6220 punti.

La carriera di Gerevini

Nata il 31 maggio 1996 a Cremona entra nel mondo dell’atletica leggera a sei anni. Dopo una carriera di media fama a livello giovanile ottiene buoni risultati nel circuito maggiore a partire dal 2022. Ai Mondiali Indoor di Belgrado conclude al nono posto nel pentathlon, mentre agli Europei di Monaco è 11ª nell’eptathlon. Nel 2023 è 8ª nel pentathlon agli Europei Indoor di Istanbul. Il 2024 è il suo anno migliore. Prima il 4° posto nel pentathlon ai Mondiali Indoor di Glasgow, sfiorando uno storico podio per il nostro paese, e poi il sesto posto agli Europei di Roma nell’eptathlon. La stagione è culminata con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi dove chiude 13ª nell’eptathlon.

Il 1 marzo 2024 ha stabilito il nuovo primato italiano nel pentathlon con 4559 punti, classificandosi quarta ai campionati mondiali indoor di Glasgow, miglior prestazione di sempre per l’Italia nelle prove multiple a livello globale. Il 10 giugno 2024 ha infranto il record italiano nell’eptathlon agli Europei di Roma, totalizzando 6379 punti e piazzandosi sesta. È la prima atleta italiana nella storia a vincere 4 titoli nazionali assoluti consecutivi di eptathlon (2017-2020).

Al maschile

Presenti lo svizzero Simon Ehammer vincitore delle ultime tre edizioni, lo spagnolo Jorge Urena, il tedesco Tim Nowak, il belga Jente Hauttekeete.