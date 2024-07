Atletica: tutto pronto per i Campionati Italiani Allievi a Molfetta

Tutto pronto a Molfetta, in provincia di Bari, per i Campionati Italiani Allievi di atletica leggera (venerdì 5-domenica 7 luglio), che vedranno in gara un totale di 1483 atleti, in rappresentanza di 315 società, per contendersi i 40 titoli italiani in palio (20 maschili, 20 femminili) nelle 3 giornate di gara. Allo stadio Mario Saverio Cozzoli ci saranno, tra gli altri due atleti che si sono messi in evidenza nelle ultime settimane: il saltatore in lungo Daniele Inzoli, ancora quindicenne e già atterrato a 7,90, miglior misura mondiale dell’anno per un under 18, e la diciassettenne Elisa Valensin, che in pochi giorni ha riscritto non solo le migliori prestazioni italiane U18 ma anche i record della categoria superiore (U20) nei 200 metri (23.15) e nei 400 (52.50), prima di saltare sul podio agli Assoluti di La Spezia nei 200 (terza), specialità che ha scelto per Molfetta.

Tanti i prospetti che potranno confermare i miglioramenti stagionali e cercarne di nuovi, a partire dai velocisti Fabrizio Caporusso e Viola Canovi che sabato scorso a Castelfranco Emilia, rispettivamente con 10.48 e 11.62, sono saliti al terzo posto delle liste italiane allievi di ogni epoca. Sempre nella velocità, hanno dato già prova delle loro potenzialità il duecentista Diego Nappi, e la poliedrica Margherita Castellani, in top ten di sempre in tutte le specialità con 11.67, 23.65 e 54.09, e la quattrocentista Laura Frattaroli. Tutti da seguire i 110 ostacoli con Kyan Escalona in grado di correre in 13.45 a due centesimi dal limite nazionale di Mattia Di Panfilo, e già al primato dei 60hs (7.69) e a quello dei 110hs con le barriere dei grandi (14.40), e al femminile sta scalando le gerarchie Vittoria Masiero.

Nel mezzofondo, piena crescita per Alessandro Casoni che di recente a Rubiera si è portato a 1:49.46 negli 800, a sette decimi dalla MPI di Simone Barontini, e può andare alla ricerca del titolo anche nei 1500. Occhio anche al primatista indoor Alessandro Santangelo e tra le donne all’ottocentista Elena Irbetti e alla siepista Giorgia Franzolini. Nella marcia il 22:23.12 di Serena Di Fabio, ottenuto proprio a Molfetta, è stato riconosciuto come MPI U18 dei 5000 su pista in quanto il 22:20.46 di Noemi Stella del 2014 era stato centrato in gara mista. La stessa Di Fabio aveva riscritto già due primati, quello indoor (ora short track) sui 3000 (13:19.92) e quello dei 10 km su strada in occasione del terzo posto con il team azzurro U20 ai Mondiali a squadre di Antalya (46:12), dove pure Alessio Coppola aveva spinto il limite U18 a 42:45.

Nei lanci sono notevoli i progressi del giavellottista Pietro Villa che con quasi tre metri e mezzo di upgrade (74,89) si è portato a ridosso della MPI di Giovanni Frattini (75,25) con l’attrezzo da 700 grammi. Fari anche sul discobolo Francesco D’Angelo e sulla pesista Anita Nalesso. Nei salti sono balzati in top ten anche Elisa Valenti 13,05 nel triplo e Ludovica Duchi, 3,91 nell’asta.

I Campionati Italiani Allievi di Molfetta saranno trasmessi nelle tre giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, visibile sulla piattaforma OTT Sportface TV previa registrazione.