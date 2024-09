Atletica, promossi gli ostacolisti a Brescia: Simonelli vince nei 110hs, Folorunso si impone nei 400hs

Allo Sky Wifi Grand Prix Brescia 2024, in quella che è la prima edizione del meeting internazionale, tappa Bronze del Continental Tour, Lorenzo Simonelli vince in 13.39 la gara dei 110hs, davanti allo statunitense Cordell Tinch, secondo in 13.49. Può sorridere anche Ayomide Folorunso, che vince nei 400 ostacoli in 55.41 davanti alle belghe Hanne Claes (55.62) e Paulien Couckuyt (55.90). Quarta invece la statunitense ex primatista mondiale Dalilah Muhammad (55.99) e sesta la giamaicana Janieve Russell (56.13) preceduta dalla tedesca Elena Kelety (56.00).

Secondo posto nel martello per la campionessa europea Sara Fantini che lancia a 70,25 sotto la pioggia. Davanti a lei solo la danese Katrine Koch Jacobsen (71,02). Negli 800 metri vinti dal keniano Timothy Cheruiyot (1:45.46) c’è il terzo posto del bresciano Francesco Pernici in 1:45.89. Ritiro a scopo precauzionale per il bronzo europeo Catalin Tecuceanu. Finisce terza anche Eloisa Coiro al femminile in 2:01.55, non lontana da Nelly Jepkosgei (Bahrain, 2:01.07) e dalla statunitense McKenna Keegan (2:01.32), con la compagna di club Elena Bellò sesta in 2:03.54 e la junior Gloria Kabangu (2:04.36) in settima posizione.

Nei 3000 trionfo della keniana Beatrice Chebet, al traguardo in 8:34.10 con Marta Zenoni ottava in 8:58.88. Nei 100 ostacoli al femminile bel terzo posto per Giada Carmassi in 13.42. L’azzurra finisce dietro solamente delle ultime vincitrici del titolo a cinque cerchi: la portoricana Jasmine Camacho-Quinn, oro a Tokyo, riesce di nuovo a spuntarla nei confronti della statunitense Masai Russell, campionessa a Parigi, in 12.88 (-1.6) contro 12.91. La star più attesa, Letsile Tebogo, non ha deluso le aspettative: il botswano campione olimpico dei 200 si impone rallentando vistosamente negli ultimi metri in 20.66.