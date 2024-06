Atletica, Leonardo Fabbri vince in Polonia: 22.38 a Bydgoszcz

Leonardo Fabbri continua a superare i 22 con facilità estrema. Stasera però sarebbe bastato il lancio peggiore (21.54) per vincere comunque la gara del getto del peso del Memorial Irena Szewinska di Bydgoszcz, tappa Gold del Continental Tour. In Polonia da campione d’Europa in carica, l’azzurro stravince con il 22.38 fatto segnare al penultimo tentativo, in una finale che lo ha visto lanciare anche a 22.03 e 22.28. Per Fabbri c’è anche la soddisfazione del nuovo record del meeting (22.32 del 2019 del padrone di casa Michał Haratyk il precedente primato). Nettamente staccati il giamaicano Rajindra Campbell (2°, 21.22) e il britannico Scott Lincoln (3°, 21.02). Vittoria azzurra anche nei 1500 uomini. A prendersi la scena è Federico Riva che vince in 3:36.87 davanti all’olandese campione europeo U23, Stefan Nillessen (3:37.03) e al connazionale Ossama Meslek, che corre in 3:37.37.

Nella finale femminile dei 1500 m arriva un sesto e un settimo posto per Ludovica Cavalli e Marta Zenoni. La prima conferma lo standard olimpico in 4:02.05, mentre la seconda si gode il nuovo personale con un progresso di due secondi e mezzo correndo in 4:03.00. A vincere è l’etiope Freweyni Hailu (3:58.59) davanti all’australiana Linden Hall (3:58.96). Nei 400 ostacoli Alice Muraro chiude al terzo posto con 55.68, mentre Rebecca Sartori è quinta in 56.30 in una finale vinta dalla ceca Nikoleta Jichova in 55.43, davanti alla sudafricana Zeney Geldenhuys (55.51). Terzo posto anche per Arianna De Masi in 11.47 (+0.4) nei 100 metri vinti dalla neozelandese Zoe Hobbs con 11.17. Buona prestazione per Simone Barontini che negli 800m chiude al quinto posto con lo stagionale in 1:45.11. Vittoria per lo svedese Andreas Kramer: il suo 1:44.08 vale il personale e il record del meeting.