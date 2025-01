Marcell Jacobs torna protagonista. Il campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 ai Giochi Olimpici di Tokyo sarà impegnato sabato 8 febbraio nei Millrose Games di New York. L’atleta tesserato Fiamme Oro correrà indoor nei 60 metri alle ore 22.22. Sarà la seconda uscita dell’anno, dopo l’esordio previsto a Boston per il 2 febbraio, per Jacobs, che ha anche confermato la partecipazione agli Europei Indoor di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo). A New York l’azzurro sarà chiamato ad un’altra sfida di altissimo livello: annunciati anche lo statunitense Trayvon Bromell, il britannico Zharnel Hughes, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Diretta tv su Sky Sport, che proporrà anche tutte le altre tappe Gold del World Indoor Tour. All’esordio in carriera nei Millrose Games, Jacobs è stato intervistato dal media Citius Mag: “Sono davvero emozionato di gareggiare per la prima volta ai Millrose Games perché è un evento iconico con una storia importante. È un’incredibile opportunità per competere contro i migliori atleti del mondo. Non vedo l’ora di mettermi alla prova e di offrire una grande prestazione di fronte a una folla che sarà certamente gremita. Ripensando al 2024 – prosegue Jacobs – sono orgoglioso dei miei risultati. È stato un anno di grande fatica, ma anche un anno di crescita. Le Olimpiadi di Parigi mi hanno insegnato molto sulle mie capacità e sulla mia resilienza. Nel complesso, è stato un anno che ha alimentato la mia motivazione per il mio futuro. Gli obiettivi per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei Indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere l’apice nei momenti giusti della stagione, come ho fatto nei 100 metri a Parigi. 9.85 è un grande tempo e scendere di così tanto sotto i 10 secondi mi ha dato grande fiducia per questa stagione. Tutto si è unito al momento giusto perché sono rimasto paziente e concentrato fino alla partenza La forza mentale e la sicurezza sono fondamentali tanto quanto la preparazione fisica quando si tratta di esibirsi sul palcoscenico più importante al mondo. I 100 metri sono decisamente diventati più competitivi da Tokyo”.

Bromell pronto al rientro

Bromell ha attraversato un anno tormentato da infortuni che lo hanno costretto a saltare le qualificazioni olimpiche statunitensi a causa di un problema all’adduttore patito a maggio. Bromell si è separato dal suo allenatore Reider per volare a Waco (Texas) ed unirsi allo staff tecnico dei Baylor Bears come assistente volontario con allenatore Michael Ford. A dicembre, Bromell ha postato un video su Instagram dicendo: “Non prendo sul serio l’indoor dal 2016. Il mio obiettivo per il 2025 è entrare in questa squadra e riportare un altro titolo in bacheca. Non vedo l’ora di allenarmi e affrontare la sfida“.