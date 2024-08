Atletica, Diamond League Silesia 2024: terzo posto per Fabbri nel getto del peso, vince Kovacs davanti a Crouser

Buon terzo posto per Leonardo Fabbri nella tappa della Wanda Diamond League 2024 di Silesia, in Polonia. L’azzurro ha chiuso la gara di getto del peso con la misura di 22.03, alle spalle dei due statunitensi Joe Kovacs, vincitore in 22.14, e Ryan Crouser, secondo posto con 22.12. Smaltita la delusione per il quinto posto olimpico, influenzato soprattutto dalla pedana bagnata per pioggia, il fiorentino classe ’97 è tornato sopra i 22 metri al rientro in gara, in una prova caratterizzata comunque dall’assenza di grandi misure, tutte inferiori rispetto al podio olimpico di Parigi.

LA CRONACA DELLA GARA – Fin da subito Kovacs ha confermato di essere il più in forma, lanciando 22.06 già al secondo tentativo. Per gran parte della prova è stato questo l’unico lancio sopra i 22 metri. Fabbri e Crouser sono inizialmente appaiata in seconda e terza posizione con 21.38, prima che il campione olimpico e primatista mondiale effettui il sorpasso nel quarto lancio con 21.74. La risposta di Fabbri però non si fa attendere, e poco dopo supera anche lui i 22 metri con 22.03, salendo così in seconda piazza. Nell’ultima rotazione Kovacs si migliora ancora in 22.14, mentre Crouser va vicinissimo con 22.12, ma deve accontentarsi della seconda posizione finale. Fabbri non riesce a migliorarsi e chiude dunque sul terzo gradino del podio, mentre tutti gli altri non impensieriscono minimamente i primi tre, con lo statunitense Otterdahl che chiude quarto in 20.95.