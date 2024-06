Atletica, Assoluti La Spezia 2024: Fabbri, Simonelli e Sibilio i più attesi. Arese, Riva e Meslek nei 1500

Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli e tanti altri nelle ventuno gare maschili dei Campionati Italiani Assoluti di La Spezia, in programma tra sabato 29 e domenica 30 giugno. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle 19 alle 21.30 in entrambe le giornate, mentre tutte le gare non coperte dalla diretta tv saranno disponibili in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv, sulla piattaforma Sportface TV. Tra i più attesi come detto c’è Leonardo Fabbri, che sta vivendo una stagione entusiasmante con il sontuoso 22,95 di Savona, record italiano del getto del peso, fino all’oro continentale di Roma con il primato dei campionati di 22,45. Restando ai lanci, nel disco il favorito numero 1 è Alessio Mannucci, mentre Roberto Orlando ha dominato le ultime tre edizioni nel giavellotto, anche se in stagione a fare meglio di tutti in Italia è stato il classe 2002 Giovanni Frattini (76.21). Nel martello i riflettori sono puntati su Simone Falloni che l’ha spuntata negli ultimi due anni.

L’altra star dell’edizione è ovviamente Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli dopo il 13.05 dell’Olimpico. Ma attenzione anche ai 400 ostacoli e ad Alessandro Sibilio, argento europeo a Roma alle spalle del primatista Karsten Warholm. Nei 100m Roberto Rigali e Matteo Melluzzo si trovano l’uno di fronte all’altro per contendersi il primo titolo italiano assoluto in carriera nei 100 metri. Concorrenza nei 200 dove spiccano Andrea Federici, Fausto Desalu, Diego Pettorossi e Luca Sito. Nei 400 c’è attesa per vedere all’opera il tricolore in carica Davide Re che rientra dopo lo stop per edema osseo al piede destro che gli è costato l’Europeo.

Possibile duello a tre per il titolo degli 800 metri con Simone Barontini, Francesco Pernici e Tommaso Maniscalco pronti ad andare alla ricerca di indicazioni preziose a La Spezia. Grandissima curiosità per un altro terzetto, il solito dei 1500 metri: il bronzo d’Europa e neo primatista italiano Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek. Per Arese cartellino da timbrare anche nei 5000, dove figurano ovviamente Pietro Riva e Jacopo De Marchi. Nei 3000 siepi Osama Zoghlami cerca il primo titolo italiano, ma dovrà vedersela col gemello Ala Zoghlami e con Yassin Bouih.

Nei salti Stefano Sottile e Marco Fassinotti vogliono restare aggrappati al ranking dell’alto che potrebbe portarli a Parigi, ma gli occhi sono puntati anche su Manuel Lando. Nel lungo Filippo Randazzo vuole confermare i buoni segnali offerti recentemente e in caso di successo, come sottolinea la Fidal, raggiungerebbe Arturo Maffei (8 titoli dal 1930 al 1940) come più vincente di sempre nella disciplina. Nell’asta il campione europeo U20 Simone Bertelli (classe 2004) punta alla conferma, ma dovrà vedersela con Matteo Oliveri e Ivan De Angelis (per entrambi un season best di 2.45).

Nel decathlon arriva l’ultimo tentativo per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi per Dario Dester, fresco di record italiano di 8235 punti a Roma. L’azzurro punta a fare ancora bene, poi bisognerà attendere i risultati degli altri campionati nazionali del weekend per il verdetto. Tra i più quotati al via anche Lorenzo Modugno e Andrea Cerrato.