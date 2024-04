Atletica: 10.11 ventoso per Tortu nei 100 metri a Clermont

Al Pure Athletics Spring Invitational di Clermont, Stati Uniti, Filippo Tortu chiude al secondo posto nella batteria dei 100 metri. 10.11 per l’azzurro (con +2.7 di vento a favore), che ottiene il terzo tempo combinato del turno di qualificazione. In finale non va oltre il sesto posto correndo in 10.20 (con +1.6 di vento a favore). Tortu tra una settimana si unirà al gruppo di velocisti azzurri nel raduno di Miami in preparazione alle World Relays del 4 e 5 maggio a Nassau (Bahamas), evento in cui le staffette potranno cercare la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi.