Gazzelle chiude il tour con l’ennesimo sold-out: “Gioca pure la Roma, grazie per essere qui”

Sale sul palco del Palazzetto dello Sport di Roma, con la timidezza che sempre l’ha contraddistinto, e non fa altro che stupirsi – ancora – dell’affetto del suo pubblico: “Grazie regà”, ripete dopo ogni canzone urlata a squarciagola dai fans. Inutile dirlo, anche l’ultima data del tour “Dentro x sempre” di Gazzelle, la terza nella sua Roma, è andata sold-out come, d’altra parte, ogni concerto in giro per i palazzetti di tutta Italia. La scorsa sera, per Flavio Bruno Pardini, cresciuto in quella “Roma Nord” da cui a Sanremo cantava di voler scappare, è stata ancora più speciale.

Mentre all’Eur andava in scena l’epilogo di un anno straordinario, culminato con la partecipazione al Festival con “Tutto qui”, allo stadio San Siro di Milano si giocava la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Gazzelle, sfegatato tifoso giallorosso, l’ha ricordato poco dopo aver aperto il live con “Fottuta canzone”. “Che devo dirvi, grazie che state qua regà, lo so che c’è pure la Roma. Questo è un atto d’amore nei miei confronti. Anzi che sta a fa’?”, e dal parterre lo aggiornano che la squadra di De Rossi era passata in vantaggio con il gol di Gianluca Mancini al 17’, praticamente pochi minuti prima dell’inizio del concerto.

E alla fine è andata “benissimissimo” così, per la vittoria della Roma e per il successo della serata: due ore di canzoni, una a tirar l’altra ripercorrendo la carriera di Gazzelle, “per chi c’era nel 2017” (e ringrazia ancora) e per chi, invece, lo ha scoperto con l’exploit sanremese e si è identificato nel classe 1989 e nella sua musica. Un 35enne come troppi, qualcuno direbbe un millenials, che ha fatto i conti con le ambizioni dei propri vent’anni ma si è scontrato con la realtà: quelli della sua generazione, nei sogni, ci hanno dovuto credere un po’ di più ed è normale poi arrivarci “stanchi ai nostri primi trent’anni”.

“Flavio dai”, ci sei riuscito. Anche la mamma e il papà, ieri sugli spalti del Palazzetto dello Sport e ai quali ha dedicato “Coprimi le spalle”, hanno canticchiato tutte le canzoni. “C’è ancora la voglia di farcela”, e quindi il prossimo appuntamento è il 16 maggio, per la prima volta di Gazzelle all’Arena di Verona. Ovviamente già sold-out. Neanche si perderà la partita di ritorno, anzi, chissà se sarà allo stadio Olimpico per il derby italiano di coppa in programma giovedì 18 aprile alle 20.45.