Volley, Lube Civitanova: si dimette Blengini, al suo posto Giannini fino a fine stagione

Gianlorenzo Blengini si è dimesso da coach della Lube. Lo ha reso noto la società marchigiana con una nota, aggiungendo che l’ex ct “ha rassegnato le sue dimissioni ottenendo parere favorevole dalla società. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una mossa coerente con quanto dichiarato dal tecnico domenica sera al termine della prova andata in scena alla Kioene Arena”.

L’allenatore si era assunto la piena responsabilità della sconfitta, per non aver saputo impartire al suo team le giuste motivazioni. Blengini si è fatto da parte nel tentativo di dare uno scossone al gruppo biancorosso in vista dei prossimi impegni nei Play Off per il 5° Posto. A guidare la squadra nel match in programma domani contro Rana Verona all’Eurosuole Forum e per la parte restante della stagione sarà Romano Giannini, che diventa head coach della Cucine Lube Civitanova, mentre Enrico Massaccesi ricoprirà l’incarico di assistant coach.

Nel comunicato della Lube si legge: “A Chicco Blengini, che nei due cicli alla Lube ha vinto tre Scudetti e una Coppa Italia, vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità dimostrata e l’augurio che la carriera prosegua all’insegna dei migliori risultati”.