Le Finali della Coppa Italia Frecciarossa 2025 di volley faranno ritorno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il Comune bolognese aveva già ospitato la manifestazione nel 2023, quando fu segnato il record storico di spettatori per un evento di Lega, con 7800 presenze per lo scontro tra Conegliano e Milano, poi superato giusto questo settembre con la Supercoppa andata in scena al Palazzetto dello Sport di Roma.

LE DATE

Non cambia il programma del fine settimana, che sarà quello dell’8-9 debbraio prossimo. Le due semifinali saranno in programma sabato 8 febbraio, alle 15.30 e alle 18, mentre la domenica 9 si aprirà con la Finale di Serie A2 alle 12, seguita alle 15.20 dalla Finalissima di Serie A1. Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four di Serie A1 verranno stabilite dai quarti di finale, in programma tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, mentre le due finaliste di Serie A2 usciranno dai quarti di finale del 18 dicembre e dalle semifinali dell’8 gennaio.

Al momento la stagione del volley femminile italiano è dominata – come ormai da tradizione negli ultimi anni – da Conegliano, che in campionato ha fin qui vinto tutte e 13 le sue partite, aggiudicandosi 39 set su 41 giocati. Ben 10 i punti di margine su Scandicci, che insegue in seconda posizione dopo aver sconfitto nell’ultimo turno la Vero Volley Milano, terza a quota 28. Poi Novara, Busto Arsizio, Chieri, Bergamo e Vallefoglia.