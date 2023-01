Volley, Superlega 2022/2023: Perugia non si ferma, 3-0 anche a Milano

La cronaca di Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia 0-3 (19-25, 23-25, 21-25), match valido per la sesta giornata di ritorno della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Al Mediolanum Forum arriva l’ennesima vittoria di una stagione fin qui perfetta per Giannelli e compagni, che proseguono la loro marcia da imbattuti in campionato dopo aver portato a casa anche Supercoppa e Mondiale per Club. Milano prova a vendere cara la pelle, ma nei momenti topici il livello dei ragazzi di coach Anastasi è troppo alto per chiunque in questo momento. Perugia non si ferma, nonostante la vittoria della regular season fosse già aritmetica con sei giornate di anticipo.

La cronaca – La partita inizia nel segno dell’equilibrio, con entrambe le squadre che concedono qualcosa al servizio. Con il passare dei punti però emergono le difficoltà a muro di Milano, che fatica a leggere il gioco imposto al palleggio da Giannelli. Leon così inizia a fare la differenza insieme a Herrera per il 14-19 di Perugia, che una volta acquisito il break imposta il pilota automatico e mette in campo tutte le sue qualità andando a chiudere con merito sul 25-19. Il secondo set inizia ancora in sordina, ma stavolta Milano sembra poter rimanere più in partita trovando anche un paio di break di vantaggio nella prima parte del parziale. Perugia però non si distrae e torna subito sotto, trovando ancora una volta quello che sembra il break decisivo sul 21-17. I padroni di casa tornano sotto fino al 23-24, ma nel momento decisivo Herrera non perdona e chiude il set portando la capolista sul 2-0.

Il terzo set non fa eccezione, l’ace di Herrera vale il break sull’11-8 e ben presto Perugia prende il largo sul 12-19 che di fatto mette già in ghiaccio il set e il match. Piccolo calo di tensione al momento del match ball, con Anastasi costretto al timeout dopo quattro match ball mancate, ma alla fine un altro errore al servizio di Milano vale il 21-25 conclusivo.