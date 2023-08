Europei Volley maschili 2023: l’Italia si allena a Bologna, lunedì esordio con il Belgio

Continuano gli allenamenti a Bologna dell‘Italia del volley maschile che prepara l’esordio di lunedì alle 21.15 contro il Belgio di Emanuele Zanini. Gli Europei si giocheranno dal 28 agosto al 16 settembre. L’Italia, inserita nella Pool A con Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia, giocherà le gare della fase a gironi tra Bologna (gara d’apertura col Belgio), Perugia (Estonia e Serbia) e Ancona (Svizzera e Germania).

“Sarà una competizione molto lunga ma non vediamo l’ora di iniziare e arrivare più lontano possibile. – ha affermato Galassi- È stata un’estate lunga e lo sarà ancora, abbiamo fatto una buona VNL anche se con qualche rammarico per la Final4 ma è successo anche l’anno scorso, sono cose che succedono e dobbiamo prenderle come spunto per andare sempre più in alto e giocare una pallavolo sempre migliore. Questo è il mio secondo Europeo, il primo è andato benissimo, questo sarà completamente diverso con più pressioni giocando in casa ma sarà bellissimo, di fronte alla nostra gente. Dovremo giocare la nostra pallavolo per provare ad arrivare fino alla fine. Troveremo un livello alto con tre o quattro squadre che punteranno alla vittoria. Dobbiamo concentrarci partita per partita sviluppando il nostro gioco volta per volta cercando di confermarci campioni d’Europa. Ci tengo ad invitare tutti al palazzetto, daremo tutto in campo, speriamo lo farà anche il nostro pubblico”.