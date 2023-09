Europei volley 2023, Giani: “Sempre un’emozione affrontare l’Italia, sarà una partita durissima”

“Non è la prima volta che gioco contro l’Italia, l’emozione è grandissima ma una volta che l’arbitro fischia il resto è tutto alle spalle”. Queste le parole di Andrea Giani, ct della Francia, ai microfoni di Sky alla vigilia della semifinale contro l’Italia agli Europei di volley maschili. “La Francia è una squadra diversa dall’Italia – continua Giani – meno disciplinata ma riusciamo ad accenderci. E’ una delle caratteristiche forse unica nel panorama delle nazionali.N’Gapeth non è in grado di giocare partite intere, però è un giocatore importante per tutto il gruppo. Loro sono un gruppo giovane e forte, sarà una partita durissima”.