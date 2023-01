Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Novara vince con Pinerolo in tre set

Novara vince contro Pinerolo in tre set (25-12 25-17 25-22) nella quindicesima giornata di Serie A1 femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Lavarini conducono la partita dall’inizio alla fine andando in svantaggio solo nel terzo set. Seconda vittoria in fila per Novara che aggancia Milano al terzo posto in classifica. Terza sconfitta in fila Pinerolo che resta all’ultimo posto con 6 punti. Nella prossima giornata Novara sarà impegnata nella trasferta scomoda di Scandicci, al momento seconda con 35 punti. Pinerolo se la vedrà in casa contro Firenze.

Primo set sostanzialmente dominato da Novara che parte meglio e mantiene il vantaggio per tutta la durata del set. Assente Pinerolo che paga l’inferiorità tecnica perdendo il set pesantemente 25-12.

Secondo set sullo stesso filone del primo con i padroni di casa che giocano meglio e mettono in ghiaccio il set nelle prime fasi salendo 11-6 e gestendo il risultato con esperienza. Pinerolo tenta un rientro disperato riuscendo a limitare i danni perdendo il secondo set 25-17.

Terzo set con Pinerolo reagisce andando in vantaggio e tenendo dietro Novara per tutta la durata del set. Pinerolo sembra avere le energie per vincere il set ma le ragazze di Lavarini tirano fuori le forze necessarie per rimontare e chiudere il match nel terzo set 25-22.