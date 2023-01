Volley Champions League femminile 2022/2023: Milano si fa rimontare e perde al quinto set contro Le Cannet

Vero Volley Milano perde contro Le Cannet 3-2 (23-25 25-20 14-25 25-15 15-6 ) in trasferta nel match valevole per la terza giornata di volley Champions League femminile 2022/2023. Prima sconfitta nella manifestazione per Orro e compagne che vedono avvicinarsi le inseguitrici nel girone B. Dopo i primi due set punto a punto, in cui Milano ha faticato parecchio, la squadra italiana domina il terzo set ma non riesce a dare continuità al proprio gioco perdendo il quarto set e cedendo nel tie-break decisivo a Le Cannet. Nell’altro match del girone l’Alba Blaj ha battuto due giorni fa il Prometey confermandosi come seconda avversaria di Milano dopo la compagine francese. Nella prossima giornata le ragazze di Gaspari ospiteranno proprio la squadra rumena e proveranno a tornare alla vittoria.

Primo set combattuto con Le Caannet che riesce a mantenere il vantaggio fino alle fasi finali del parziale. Milano parte male ma rimonta e trova il primo vantaggio sul 19-20. Le ragazze di Gaspari fanno valere la loro superiorità tecnica e chiudono il set 25-23.

Secondo set in cui la squadra francese parte meglio ma senza scappare definitivamente. Milano risale e va avanti sul 15-13. Orro e compagne nel momento più importante vanno in difficoltà e perdono 7 dei successivi 9 punti compromettendo il set. Le Cannet controlla il vantaggio e chiude il secondo set 25-20.

Terzo set in cui Milano prende subito il comando delle operazioni trovando il massimo vantaggio sull’8-11. Le Cannet prova la rimonta ma viene respinta dagli ospiti che sul 13-14 piazzano un parziale di 11-1 vincendo il terzo set 25-14 senza particolari difficoltà.

Quarto set in cui Milano va in difficoltà nella parte centrale del parziale. Le Cannet approfitta delle difficoltà della squadra di Gaspari e dal 13-10 vince 12 dei successivi 17 punti portando il match al quinto set.

Quinto set in cui la squadra italiana accusa il colpo del set perso e va subito sotto 8-3 nel tie-break. Forbice troppo ampia per essere recuperata in un set di 15 punti in cui Milano cede alla superiorità di Le Cannet trovando la prima sconfitta in Champions League.

Qui di seguito la classifica del girone B.

Milano 7

Le Cannet 5

Alba Blaj 4

Prometey 2