Luna Rossa, Francesco Bruni: “Inizieremo io e Spithill al timone, ma Tita è pronto”

“Siamo tutti qui per vincere, lottare duramente e avere una settimana di successo. Vogliamo tutti vincere e daremo tutto per riuscirci. Sarebbe importante per il team che ha fatto un lavoro incredibile. Ora è il nostro turno”. Lo ha detto il timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni in una conferenza stampa organizzata a Barcellona insieme agli altri team di America’s Cup, alla vigilia della giornata inaugurale della Preliminary Regatta di Barcellona, dove per la prima volta le squadre gareggeranno con i nuovissimi AC75 in vista della Louis Vuitton Cup. Sulla coppia di timonieri in questo appuntamento: “Inizieremo io e Jimmy (Spithill, ndr): io a sinistra, lui a destra – ha spiegato -. Ma da regolamento possiamo cambiare anche nel corso della stessa mattinata. I match race sono molto importanti, specialmente perché in questa edizione non ci sarà un grande gap di performance. Penso quindi sia importante fare esperienza nel match race”. Oltre a Spithill e Bruni, Luna Rossa ha altri due grandi talenti al timone: Ruggero Tita (due volte oro olimpico nel Nacra 17) e l’astro nascente Marco Gradoni. Proprio sulla presenza di Tita, Bruni ha aggiunto: “Ruggero ha dimostrato di essere un grande campione ed un grande talento, siamo felici e orgogliosi di averlo con Luna Rossa. Lui è uno dei timonieri ed è pronto, potrebbe salire a bordo in qualsiasi giornata. Ha speso molto tempo per vincere la medaglia olimpica, non ha lavorato con noi full time ma è un grande velista”.

Anche Peter Burling, skipper del Defender Emirates Team New Zealand, si è soffermato sull’appuntamento di domani: “Sono passati più di tre anni dall’ultima volta che abbiamo gareggiato con gli AC75. Tutti i team hanno avuto un piccolo assaggio della competizione in questo ciclo con gli AC40, ma gli AC75 hanno raggiunto un livello completamente diverso. Lo sviluppo non si è fermato, tutti hanno lavorato duramente per migliorare le barche“. Paul Goodison, timoniere di American Magic, che ha vinto la prima regata preliminare nel settembre 2023 a Vilanova i La Geltru, ha spiegato che questo terzo appuntamento “sarà molto diverso dalle altre Preliminary, gareggiamo con gli AC75 in un formato di match race, quindi è tutto differente. Abbiamo un sacco di cose da fare su cui abbiamo lavorato per migliorare e speriamo solo di continuare a farlo ogni giorno scoprendo il maggior numero di cose sui nostri rivali”.