World Surf League, storico secondo posto per Fioravanti alle Hawaii

Arrivano ottime notizie dalle Hawaii, dove ad Oahu è in corso la prima tappa del Billabong Pro Pipeline, prova di World Surf League. Leonardo Fioravanti con il suo secondo posto dietro l’australiano Jack Robinson ha conquistato il miglior risultato di sempre per un italiano. Lo storico piazzamento è valso a Fioravanti ben 7800 punti e il momentaneo secondo posto del ranking mondiale. Un risultato molto importante anche in vista delle Olimpiadi di Parigi, ai quali si qualificano i migliori 10 in classifica del periodo gennaio-settembre 2023.