Volley maschile, Nations League: l’Italia fermata dalla Polonia in tre set

L’Italia perde in tre set contro la Polonia. L’Arena Stožice di Lubiana, in Slovenia, ospita il match valido per la Pool 5 di Nations League maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi, già in possesso dell’agognato pass olimpico, aprono la terza settimana di VNL con alcune difficoltà. La compagine polacca ha infatti la meglio, vincendo i parziale per 25-20, 25-21 e 25-22. La squadra tricolore fatica a mantenere il ritmo degli avversari, spendendo diverso tempo all’inseguimento. Gli azzurri rimangono in testa alla classifica del torneo, con sette vittorie, due sconfitte e un totale di ventuno punti. Il primo posto è però occupato anche dalla Slovenia, che risulta avere lo stesso punteggio.

La partita inizia con l’Italia in difficoltà, con De Giorgi che chiama il time out dopo pochi minuti in campo. La compagine azzurra rimane all’inseguimento per tutto il primo set, con la Polonia che riesce a rimanere in controllo del match per il parziale di apertura. Nella metà campo italiana si distingue Alessandro Bovolenta, mentre per i polacchi Leon si dimostra ancora una volta una certezza. Il primo set si conclude 25-20 in favore della Polonia. La seconda frazione non si dimostra più semplice per il sestetto di De Giorgi, che riesce a conquistare il primo vantaggio dell’incontro, tornando però all’inseguimento dopo pochi punti. La Polonia mantiene dunque le redini del gioco, andando a vincere anche questo parziale. Dopo poco meno di un’ora in campo, il tabellone vede i polacchi vincere il set per 25-21. Il terzo set si presenta molto equilibrato sino a pochi punti dal termine. Le due formazioni lottano tra di loro tramite un duello di sorpassi e controsorpassi. Sul finale, sono però i polacchi ad avere la meglio, vincendo per 25-22.