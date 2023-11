Violenza sulle donne: a Palazzo Chigi presenti atleti azzurri e calciatori

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si terrà una cerimonia di illuminazione della facciata di Palazzo Chigi. Insieme alla premier Giorgia Meloni, presenti anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Sono stati invitati anche numerosi atleti azzurri, tra cui la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio. Attesi anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti e delle delegazioni di Roma e Lazio,