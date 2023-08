US Open 2023, i risultati di oggi: Swiatek e Gauff in scioltezza al terzo turno, ok Muchova e Bencic

Giornata priva di sorprese a New York, dove si disputano i match valevoli per il secondo turno della parte alta del tabellone femminile degli US Open 2023. Successo in due set per Iga Swiatek, che ha liquidato con il punteggio di 6-3 6-4 l’australiana Saville. Al prossimo turno se la vedrà contro la qualificata Kaja Juvan, vittoriosa in rimonta su Davis. Comoda vittoria anche per la beniamina di casa Coco Gauff, brava ad archiviare la pratica Mirra Andreeva (potenzialmente insidiosa) con un netto 6-2 6-3. La sua prossima avversaria sarà la belga Mertens, che dopo la maratona all’esordio contro Bjorklund ne ha vinto un’altra contro Collins, spuntandola dopo tre ore di gioco al terzo set. Avanti anche Muchova e Bencic (entrambe con un doppio 6-3, rispettivamente a Frech e Miyazaki), mentre Taylor Townsend ha estromesso la brasiliana Haddad Maia, diciannovesima testa di serie, per 7-6 7-5 dopo circa due ore di gioco.

