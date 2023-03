Tennis, Becker racconta: “In carcere hanno tentato di ammazzarmi, felice di esserne uscito vivo”

Il carcere fa ormai parte del passato per Boris Becker, ma l’ex tennista tedesco non dimenticherà facilmente quell’esperienza. Condannato per bancarotta fraudolenta a 2 anni e mezzo di reclusione, il 55enne ha raccontato all’emittente Sat 1 gli otto mesi trascorsi nella prigione di Holcombe: “Volevano ammazzarmi, sono contento di essere vivo. Un giorno un detenuto si è avvicinato a me per chiacchierare, ma poi ha cercato di uccidermi. Lì dentro c’erano criminali di ogni tipo, da stupratori a criminali“.

Becker ha poi aggiunto, come riporta Fanpage: “Solo dopo esser stato in carcere si apprezza la libertà. Non credevo che quel luogo fosse così spaventoso e pericoloso, e invece è un altro mondo. Devi farti amico le persone più toste per avere protezione. Senza personalità non riesci a cavartela“.