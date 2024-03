Start list slalom femminile Are 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list del gigante femminile di Are 2024, nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino che fa tappa questa volta in Svezia: ecco i pettorali di partenza e le italiane in gara. Federica Brignone ha dichiarato di volersi divertire e punta a fare un buon risultato dopo un altro successo in gigante nella giornata di sabato. Di seguito ecco la start list completa.

START LIST SLALOM ARE 2024

1 1 LJUTIC Zrinka CRO

2 2 DUERR Lena GER

3 3 LIENSBERGER Katharina AUT

4 4 GISIN Michelle SUI

5 5 SHIFFRIN Mikaela USA

6 6 SWENN LARSSON Anna SWE

7 7 HECTOR Sara SWE

8 8 TRUPPE Katharina AUT

9 9 GALLHUBER Katharina AUT

10 10 RAST Camille SUI

11 11 HUBER Katharina AUT

12 12 POPOVIC Leona CRO

13 13 MOLTZAN Paula USA

14 14 MEILLARD Melanie SUI

15 15 NULLMEYER Ali CAN

16 16 SLOKAR Andreja SLO

17 17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR

18 18 ST-GERMAIN Laurence CAN

19 19 BUCIK Ana SLO

20 20 POGNEAUX Chiara FRA

21 21 GRITSCH Franziska AUT

22 22 DUBOVSKA Martina CZE

23 23 STJERNESUND Thea Louise NOR

24 24 GERMANE Dzenifera LAT

25 25 DVORNIK Neja SLO

26 26 GOOD Nicole SUI

27 27 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE

28 28 PETERLINI Martina ITA

29 29 COLTURI Lara ALB

30 30 ROSSETTI Marta ITA

31 31 BRIGNONE Federica ITA

32 32 HURT A J USA

33 33 SMART Amelia CAN

34 34 LAMURE Marie FRA

35 35 DELLA MEA Lara ITA

36 36 FERMBAECK Elsa SWE

37 37 OEHLUND Cornelia SWE

38 38 FORGET Arianne CAN

39 39 AICHER Emma GER

40 40 WESTHOFF Bianca Bakke NOR

41 41 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE

42 42 HILZINGER Jessica GER

43 43 ALPHAND Estelle SWE

44 44 STOFFEL Elena SUI

45 45 TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA

46 46 CHEVRIER Marion FRA

47 47 MAARSTOEL Andrine NOR

48 48 LAPANJA Lila USA

49 49 LYSDAHL Kristin NOR

50 50 HOERHAGER Lisa AUT

51 51 GUEST Charlie GBR

52 52 POHJOLAINEN Rosa FIN

53 53 LORENZI Lucrezia ITA

54 54 HENNING Emelie SWE

55 55 WAROSCHITZ Maja AUT

56 56 JELINKOVA Adriana CZE

57 57 VANREUSEL Kim BEL